Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti

6 saat önce

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün Genel sekreterlik görevini yapan Mustafa Turgun'un görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti, System.String[]

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün Genel sekreterlik görevini yapan Mustafa Turgun'un görevinden ayrıldığını açıkladı.


Yapılan açıklama şu şekilde;


Kulübümüzde Genel Sekreterlik görevini sürdüren Sayın Mustafa Turgun, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.


Uzun yıllar kulübümüze özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Sayın Mustafa Turgun'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.


Galatasaray Spor Kulübü

Mustafa Turgun, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:55 
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