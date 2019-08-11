Son Dakika: Galatasaray'da mutlu son! Falcao'nun yıllık ücreti...

Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ortaya çıktı.

Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ortaya çıktı...



Monaco'da forma giyen dünyaca ünlü santrforun transferini gerçekleştirmek için seferberlik ilan ederek kulübün tüm imkanlarını zorlayan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, futbolcuya ödeyeceği parayı dahi hazırladı.



2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Radamel Falcao, resmi imzayı attığı an ilk sezonun parasını peşin alacak.



Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün verdiği bilgiye göre; Taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Galatasaray, her sezon için Kolombiyalı yıldıza 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'ya ulaşan bonuslar ödeyecek. Toplam 7 milyon Euro'yu bulacak bu ücretin 5 milyon Euro'su transfer kesinleşir kesinleşmez Falcao'nun banka hesabına yatırılacak.

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