Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Galatasaray'da mutlu son! Falcao'nun yıllık ücreti...
Son Dakika Spor Haber

Son Dakika: Galatasaray'da mutlu son! Falcao'nun yıllık ücreti...

1 saat önce

Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ortaya çıktı.

Son Dakika: Galatasaray'da mutlu son! Falcao'nun yıllık ücreti..., System.String[]
Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ortaya çıktı...

Monaco'da forma giyen dünyaca ünlü santrforun transferini gerçekleştirmek için seferberlik ilan ederek kulübün tüm imkanlarını zorlayan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, futbolcuya ödeyeceği parayı dahi hazırladı.

2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Radamel Falcao, resmi imzayı attığı an ilk sezonun parasını peşin alacak.

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün verdiği bilgiye göre; Taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Galatasaray, her sezon için Kolombiyalı yıldıza 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'ya ulaşan bonuslar ödeyecek. Toplam 7 milyon Euro'yu bulacak bu ücretin 5 milyon Euro'su transfer kesinleşir kesinleşmez Falcao'nun banka hesabına yatırılacak.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim
Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a şok tepki: Bize silah çeksene Fenerbahçe'de Kjaer müjdesi: Gelin görüşelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Galatasaray'da mutlu son! Falcao'nun yıllık ücreti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]