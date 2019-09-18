Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!
Son Dakika Spor Haber

Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!

49 dakika önce

Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.

Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!, System.String[]

Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.


İşte o paylaşım...



Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...


?? UEFA


???????????????? Süper Lig


?????? Türkiye Kupası


?????????? TFF Süper Kupa


?????? TSYD Kupası

Galatasaray, Fatih Terim, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, dün hapisten çıkan Pavel Mamaev'e talip oldu
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt! Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk 11'ler belli oldu Guti, Aris'in teklifini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 18:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]