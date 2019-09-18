Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!
49 dakika önce
Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.
Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.
İşte o paylaşım...
Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...
?? UEFA
???????????????? Süper Lig
?????? Türkiye Kupası
?????????? TFF Süper Kupa
?????? TSYD Kupası
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:10
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