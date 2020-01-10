Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı." ifadelerini kullandı.



