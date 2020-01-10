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Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama
6 saat önce
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:23
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