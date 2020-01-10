Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır.

Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi hakkında açıklama, System.String[]

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı." ifadelerini kullandı.


Yusuf Günay, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:23 
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