Son Dakika | Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen kiralandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen kiralandı! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen kiralandı!

11 dakika önce

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecileri Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını ve 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını açıkladı.

Son Dakika | Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen kiralandı!, System.String[]

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecileri Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını ve 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını açıkladı.


Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:44 
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