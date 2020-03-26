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Son Dakika: Galatasaray'dan Corona virüs açıklaması! Mustafa Cengiz...
6 saat önce
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:22
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