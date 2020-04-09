Son Dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;



Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz.



Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırdır.



182 ODA YER ALIYOR



Uzun zamandır boş olarak duran ve otel için planlanan binada 182 oda yer alıyor. Ayrıca binanın zeminden aşağıya 6 katı daha bulunuyor.



17 bin metrekare kullanım alanı olan bina için Galatasaray yönetimine daha önce otel veya hastane olarak kullanmak için yıllık 10 milyon TL kiralama bedeli ile teklifler gelmişti.



