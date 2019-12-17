Son Dakika: Galatasaray'dan da Costa sürprizi | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray'dan da Costa sürprizi | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Son Dakika: Galatasaray'dan da Costa sürprizi | Transfer Haberleri

6 saat önce

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den Arabistan Ligi takımlarından Al İttihad'a transfer olan ve devre arası transferi için de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Son Dakika: Galatasaray'dan da Costa sürprizi | Transfer Haberleri, System.String[]

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den Arabistan Ligi takımlarından Al İttihad'a transfer olan ve devre arası transferi için de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.


Galatasaray'ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı. Bir dönem Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan Manuel da Costa, Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'la olan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer edilebileceği de konuşulanlar arasında.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.


Manuel da Costa, Arabistan takımı Al-İttihad'da forma giydiği 2 sezonda 19 resmi müsabakaya çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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Suudi Arabistan, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:04 
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