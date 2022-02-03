Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer şov! Semih Kaya resmen geri döndü
03.02.2022 23:31
Son dakika: Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Erick Pulgar'ın hemen ardından Semih Kaya transferini açıklarken, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı." ifadelerini kullandı.
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3.02.2022 23:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer şov! Semih Kaya resmen geri döndü - Son Dakika