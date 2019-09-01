Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması!
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Son dakika... Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması!

11 saat önce

İşte KAP'a yapılan o açıklama: Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Son dakika... Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması!, System.String[]

İşte KAP'a yapılan o açıklama:


Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Galatasaray bu KAP açıklaması öncesinde de dünya yıldızı Falcao'yu İstanbul'a getirmişti.


Andone kimdir?


Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.


26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.


Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:49 
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