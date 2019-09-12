Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması!
Son Dakika Spor Haber

Son dakika... Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması!

1 saat önce

İşte Sarı-Kırımızılı ekipten yapılan o açıklama: PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Son dakika... Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması!, System.String[]

İşte Sarı-Kırımızılı ekipten yapılan o açıklama:


PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.


Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.


Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.


Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur,


Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?
Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak yanıtı Putin, Müslüman dövüşçü Khabib ile bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]