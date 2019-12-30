Son Dakika | Galatasaray'dan Talisca bombası! 6 milyon euroya... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'dan Talisca bombası! 6 milyon euroya... - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'dan Talisca bombası! 6 milyon euroya...

6 saat önce

Devre arasında transferde atağa geçmesi beklenen Galatasaray'ın, Anderson Talisca'nın peşinde olduğu belirtildi.

Son Dakika | Galatasaray'dan Talisca bombası! 6 milyon euroya..., System.String[]

Devre arasında transferde atağa geçmesi beklenen Galatasaray'ın, Anderson Talisca'nın peşinde olduğu belirtildi. Galatasaray ilk yarının sonlanmasının ardından transferde harekete geçmişken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.


Engin, Galatasaray'ın, futbol kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için girişimlerde bulunduğunu kaydetti ve, Emre Kılınç ile Mert Hakan ile de anlaştığını vurgulayarak, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor" ifadelerini kullandı.


İddiaya göre Galatasaray Talisca'ya senelik 6 milyon euro gibi bir rakam önerecek. Çin ekibine ilk etapta yapılancak teklif ise bedelsiz kiralama... Sarı kırmızılıların bu transfer için Ryan Babel'i devreye soktuğu belirtilirken Fatih Terim'in de Brezilyalı yıldızı çok istediği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:40 
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