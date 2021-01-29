Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

29.01.2021 20:57

Son dakika: Galatasaray, Antep'te Onyekuru ile coştu! Sarı kırmızılılar, Gaziantep FK'yı Nijeryalı futbolcunun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller yeni transferi Henry Onyekuru'nun 55. ve 78. dakika attığı gollerle geldi. Antep ekibinin tek golünü ise 90+8'de penaltıdan Maxim attı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı kırmızılılar, puanını 42 yaptı. Gaziantep ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz ceza alanına girer girmez vurdu Muslera topu kornere çeldi.

Dakika 9: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes; Belhanda'nın pasıyla ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 13: Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay pozisyonda gole izin vermedi.

Dakika 16: Hızlı gelişen Gaziantep atağında Güray kafayla indirdi Dicko sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera'nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.

Dakika 22: Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

Dakika 24: Sağ kanattan ceza alanına giren Belhanda kaleyi düşündü, Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak Babel'in pozisyonu ofsayt.

Dakika 26: Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı yine havada.

Dakika 45+1: Gaziantep FK'da Maxim'in yakın mesafeden çektiği sert şutta Muslera gole izin vermedi.

Dakika 45+3: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı onun vuruşunda top ağlara gönderdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrası hakem gol kararı verdi.

Dakika 70: Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü onun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dakika 76: Ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi çizgiden topu çıkardı.

Dakika 78: Galatasaray, Onyekuru ile skoru 2-0 yaptı. Kerem'in ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru ayağının ucuyla topa dokundu ve Günay'ı bir kez daha mağlup etti.

Dakika 90: Gaziantep, Maxim'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi - Son Dakika Spor


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