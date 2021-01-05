Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

05.01.2021 20:57
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu, System.String[]

Son dakika: Galatasaray, Konya'da kayıpları yaşadı. Sarı kırmızılılar, 2 penaltı kararının çıktığı maçta konuk olduğu Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Galatasaray'ın penaltısının tekrar edilmesine sinirlenen Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleden sarı kırmızılılar, mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri45. ve 77. dakikada (penaltı) Mbaye Diagne ile 90. dakika Oğulcan'dan geldi. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 41. ve 46. dakikada Erdon Daci, 82. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 90. dakika Kravet kaydetti. Galatasaray'ın penaltısının tekrar edilmesine sinirlenen Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı kırmızılılar, 30 puanda kalırken, ev sahibi ekip puanını 22'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 12: Geride kalan bölümde iki ekip de savunma arkasına atılan toplarla pozisyon aradı ancak önemli bir tehlike yaratamadı.

Dakika 21: Ev sahibi uzun topla sağ kanattan hareketlenen Skubic'i buluşturmak istedi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı yine havada.

Dakika 29: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen topa Emre röveşata denedi ancak savunma zamanında araya girdi.

Dakika 40: Konyaspor, Erdon Daci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic içeriye çevirdi, Daci''nin vuruşunda top ağlara gitti. Gol önce ofsayt gerekçesiyle sayılmazken VAR incelemesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Dakika 43: Luyindama'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 45: Galatasaray, Diagne ile skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan'ın ortasına dokunan Diagne topu ağlara gönderdi.

Dakika 45+4: Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Konyaspor, karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. Daci'nin attığı golle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin içeriye çevirdiği topa Daci dokunuyor ve Okan'ı 2. kez mağlup ediyor.

Dakika 54: Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Ömer kaleyi düşündü ancak top az farkla auta gitti.

Dakika 65: Ömer'in kullandığı kornerde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı, Saracchi ceza alanı dışından şansını denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 77: Galatasaray, Diagne'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Dakika 82: Konyaspor, Uğur Demirok'unpenaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Dakika 90: Konyaspor, Kravet'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi.

Dakika 90+5: Galatasaray, Oğulcan'ın golüyle farkı yeniden 1'e indirdi: 4-3

Dakika 90+8: Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

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