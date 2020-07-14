Son dakika! Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

Son dakika! Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;Kulübümüz, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın geçtiğimiz iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

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Kulübümüz, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın geçtiğimiz iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2018 yazında göreve gelen Ertuğrul Erdoğan, ilk sezonunda takımımızı Basketbol Süper Ligi Play-Off'larında yarı finale taşırken koronavirüs pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunu lig dördüncüsü ve 7DAYS EuroCup sezonunu ise Son 16 turu katılımcısı olarak tamamlamıştı.

Kulübümüzle olan sözleşmesini yenileyen Ertuğrul Erdoğan ise geride kalan iki sezonu ve gelecek planlarını değerlendirdi:

"Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı neydi? Kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak... Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi haline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. Transferlerimiz de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!"

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:41 

Son Dakika Spor Son dakika! Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

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