Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'yla yollarını ayıran Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar iki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"İÇİM KIPIR KIPIR"

Alpaslan Öztürk imza sonrasında ilk açıklamasında, "Galatasaray'ın Avrupa'da kupa aldığı dönemde Hagi, Hagi diye bağırarak topa vuruyorduk. Çok güzel bir duygu, içim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.

NE KADAR KAZANACAKLAR?

Galatasaray, 3 yıl sözleşme imzalanan Aytaç Kara'ya senelik 6 milyon TL garanti ücret verileceğini borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar 3 senelik mukavele imzalayan Alpaslan Öztürk için ise sırasıyla 5 milyon TL, 5,5 milyon TL ve 6 milyon TL ödeneceğini duyurdu.