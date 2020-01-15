Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı - Son Dakika Spor

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı

7 saat önce

Galatasaray'ın sezon başı bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya transfer edip sezon başında Club Brugge'e 3.5 milyon Euro'ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı, System.String[]

Galatasaray'ın sezon başı bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya transfer edip sezon başında Club Brugge'e 3.5 milyon Euro'ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.


Belçika kulübünde kadro dışı kalınca Galatasaray'a dönmeye hazırlanan, ancak hocası Fatih Terim'den veto yiyen Diagne, şu sıralarda kara kara geleceğini düşünüyor. Brugge'ün kadroya geri almayı düşünmediği Senegalli golcü, bir an önce başka bir takıma transfer olmak istiyor. (Fanatik)


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Mbaye Diagne, Galatasaray, Club Brugge, Brugge, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:45 
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