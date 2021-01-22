Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru, transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

Geçtiğimiz sezon Monaco forması giyen 23 yaşındaki futbolcu çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.

G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.