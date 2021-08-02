Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

UEFA'da üç organizasyonun play-off turundaki kura çekimi merkez Nyon'da gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.
Devler Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.
Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı 3. ön eleme turu maçı perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Stadyumu'nda. Aslan, ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor.
İlk maç: 19 Ağustos
Rövanş: 26 Ağustos.
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