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Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik

02.09.2021 13:03
Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik, System.String[]

Son dakika: Uzun süredir tedavi gören Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Önümüzdeki 72 saatlik sürecin çok kritik olduğu belirtildi. Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde de hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

72 SAAT KRİTİK

Uyutulan ve sedasyon halinde olan Cengiz için doktorlar, önümüzdeki 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Mustafa Cengiz mide kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu. Cengiz'in bir süredir mide ile ilgili operasyonlar geçiriyordu. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle geçen sene nisan ayında hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs 2020'de de beyin ameliyatı geçirmişti. 71 yaşındaki Cengiz'i beyin ameliyatı geçirdiği dönemde İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yalnız bırakmamıştı.

Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik - Son Dakika Spor


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