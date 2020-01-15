Son Dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da!

24 dakika önce

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo'nun yeni takımı resmen belli oldu.

Son Dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da!, System.String[]

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo'nun yeni takımı resmen belli oldu.


Valencia'nın Sampdoria'ya kiraladığı 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi feshedildi. Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Valencia ile anlaşarak Jeison Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.


Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Jeison Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu duyuruldu. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü.


Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.


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Galatasaray, Celta Vigo, Sampdoria, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:12 
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