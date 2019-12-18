Son dakika! Galatasaray'ın net borcu 1 milyar 569 milyon lira - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Galatasaray'ın net borcu 1 milyar 569 milyon lira - Son Dakika Spor

Son dakika! Galatasaray'ın net borcu 1 milyar 569 milyon lira

6 saat önce

Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yaptı.

Son dakika! Galatasaray'ın net borcu 1 milyar 569 milyon lira, System.String[]

Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yaptı.


Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğunu kaydetti. Kançal, döviz cinsinden borcun 253,7 milyon avro olduğunu belirtti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:42 
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