Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas açıkladı: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak

Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.