Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'da - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'da

6 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi dün akşam İstanbul'a geldi.

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'da, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi dün akşam İstanbul'a geldi.


Leipzig takımından kiralanan Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinden geçiyor... Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bu akşam idmanına katılacak.


Saracchi için Galatasaray Kulübü, görüşmelere başlandığını duyurmuştu:


"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."


Galatasaray Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Saracchi transferini haftalar öncesinden duyurmuştu...


Marcelo Saracchi, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 
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