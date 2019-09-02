Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina 12: 50'de İstanbul'da

Spor Arena | Radamel Falcao'yu renklerine bağlayan Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı kırmızıların yeni transferi Mario Lemina bugün 12: 50'de İstanbul'da olacak..
Aslan Falcao'ya kavuştu
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'ta forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.
Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş; 2015 yılında da satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu. Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.
ANDONE DE KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ
Sarı Kırmızılı ekip Florin Andone ile transfer görüşmesini KAP'a bildirmişti. Yapılan açıklamada, " Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray bu KAP açıklaması öncesinde de dünya yıldızı Falcao'yu İstanbul'a getirmişti." ifadeleri kullanılmıştı.
Lemina'nın sağlık kontrolleri sonrası imza atması bekleniyor.