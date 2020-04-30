Son dakika! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı

Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı

Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi

Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi

Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi

Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım