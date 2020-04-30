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Son dakika! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:37 Kaynak: DHA
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