Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Zidane şoku!
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Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Zidane şoku!

32 dakika önce

Galatasaray kadar Real Madrid için de yarın oynanacak Devler Ligi maçı final niteliğinde.

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Zidane şoku!, System.String[]

Galatasaray kadar Real Madrid için de yarın oynanacak Devler Ligi maçı final niteliğinde. Cim Bom ile aynı puandaki İspanyol devi (1), bu karşılaşma öncesinde La Liga'da çıktığı Mallorca mücadelesini de kaybetti. Los Galacticos'ta moraller iyice bozulurken, teknik direktör Zinedine Zidane'ın durumu kritik. İspanya medyasına göre Real Madrid Galatasaray'ı yenemezse, Fransız hoca ile yollar ayrılabilir. Real Madrid Başkanı Perez'in tepkisini çeken Zidane, İstanbul'da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.


6 yıldız getirilmiyor


Zidane, "Galatasaray'a karşı kazanmak zorundayız. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Mallorca maçını unutarak İstanbul'u düşünmek zorundayız" dedi. Öte yandan Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıklarken, Luka Modric, Bale, Lucas Vazquez, Nacho, Asensio ve Mariano Diaz kafilede yer almıyor.


'İstanbul'da savaşacağız'


Real Madrid'in kalecisi Courtois, hocası Zidane gibi Galatasaray maçının önemine dikkat çekti. Mallorca yenilgisinin ardından konuşan yıldız file bekçisi, "Pozisyonlarımız vardı fakat son vuruşları yapamadık. Çok yazık. Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Şimdi tamamen İstanbul'daki maçı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.


İspanyol basını endişeli!


Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Real Madrid, ligde Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu. Los Galacticos, Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak maç öncesinde ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, İspanyol basını da karşılaşmayı manşetlere taşıdı. Marca, "Madrid liderliği kaybetti ve salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde şüphe duyuyor" ifadelerini kullanırken, Florin Andone'nin de Sivas karşısında attığı 2 golle formunu yakaladığını belirtti. AS Gazetesi ise, "B planı yok! Madrid ilk kez kaybetti ve liderliği bıraktı" manşetini attı. Aynı zamanda eksikler nedeniyle salı günkü Galatasaray maçının çok zor geçebileceğine dikkat çekildi.


Zinedine Zidane, Galatasaray, Real Madrid, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 
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