Son Dakika Haberleri: Son dakika... Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!
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Son dakika... Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!

22 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Son dakika... Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Steven Nzonzi,  sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, Steven Nzonzi transferini bu video ile duyurdu; "Nzonzi burada"

Galatasaray, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:52 
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