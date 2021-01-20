Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi

20.01.2021 20:51

Son dakika: Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, Denizlispor'a patladı. Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği rakibini 6-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı farklı kazanan ev sahibi ekip, rakibine adeta gol olup yağdı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine), 64. dakikada Younes Belhanda ve 90. dakikada Jesse Sekidika'dan geldi. Denizlispor'un tek golünü ise 48. dakikada Veton Tusha kaydetti.

Bu sonuçla puanını 36 yapan Galatasaray, ligde haftayı 3. sıraya tamamladı. Ligin dibine demir atan yeşil beyazlılar ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Suat Arslanboğa'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Bergdich'in hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Babel kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 9: Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Belhanda ortaya çevirdi, Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Dakika 17: Galatasaray, Feghouli'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Linnes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top Babel'e geldi, savunmanın müdahalesiyle sağ çaprazda topu önünde bulanFeghouli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 34: Sağal'ın ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dakika 45: Galatasaray, Donk'un attığı golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topa Recep ters bir vuruş yaptı, ceza alanına gelen topa iyi yükselen Donk kafayla fileleri havalandırdı ve mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Denizlispor, Tusha'nın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Hızlı gelişen Denizlispor atağında sağ kanattaki Rodallega ortadan hareketlenen Tusha'yı gördü, genç oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve Muslera'yı mağlup etti.

Dakika 58: Belhanda'nın ara pasıyla ceza alanına giren Feghouli köşeye vurdu, Pantilimon topu son anda kornere çelerek gole izin vermedi.

Dakika 60: Galatasaray, Denizlispor karşısında farkı bir kez daha 3'e çıkardı ve skor 4-1 oldu. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Saracchi'nin vuruşunda Pantilimon'dan dönen top Muhammet'e çarparak ağlara gitti.

Dakika 64: Galatasaray, Belhanda ile skoru 5-1 yaptı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Belhanda ceza alanı dışından vurdu farkı 4'ı çıkardı.

Dakika 69: Savunmada pas arası yapan Babel kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi, aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Dakika 74: Hızlı gelişen Denizlispor atağında sol kanattan ceza alanına giren Sagal çaprazdan vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dakika 90: Galatasaray, Sekidika'nın golüyle skoru 6-1'e getirdi ve mücadele bu golle sona erdi.

Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat         
21:12
Biden, ABD başkanları için açılan Biden, ABD başkanları için açılan "POTUS" Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı         
20:53
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 21:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei