Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven ile eşleşti.*#*549* *589* *769*#*
PSV, Hollanda Eredivisie'de geçen sezonu 72 puan ile Ajax'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü Alman hoca Roger Schmidt yapıyor.
Galatasaray, PSV'ye karşı ilk maçını 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maçı ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
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