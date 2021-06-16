Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven ile eşleşti.
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
Devler Ligi'ndeki 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
PSV, Hollanda Eredivisie'de geçen sezonu 72 puan ile Ajax'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü Alman hoca Roger Schmidt yapıyor.
PSV'DEN MESAJ GELDİ
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