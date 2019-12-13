Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı!

6 saat önce

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı!, System.String[]

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.


Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.


Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;


Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:32 
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