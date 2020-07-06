Son dakika! Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'den açıklama

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, Twitter hesabından seslendi.



Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada "öfke" sorunu yoktur." sözlerini kullandı.



