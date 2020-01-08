Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti! Galatasaray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti! Galatasaray... - Son Dakika Spor

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti! Galatasaray...

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti! Galatasaray..., System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


Radyospor'a konuşan bulunan Başkan Akgören, futbolcunun kontratını tek taraflı feshettiğini doğruladı. Akgören ayrıca, Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam üzerinden anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini de söyledi.


Mustafa Akgören'in Jesse Sekidika açıklaması şu şekilde:


"Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam anlaştık ancak kabul etmediler. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru. Onunla görüşme durumumuz yok. Ne yaptığını kulüp olarak bilmiyoruz. İstediği bir takımla sözleşme imzalayabilir. Galatasaray'la anlaştığı konusunda herhangi bir bilgimiz yok."


Spor Arena dün duyurmuştu!


Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştığını duyurmuştu.


Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı kulübün, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.


Galatasaraylı yetkililer, Jesse Sekidika ve menajeri ile Pazartesi günü görüşmüştü. Sekidika ise bireysel çalışmalarına İstanbul'da salonda devam ediyordu.


Yeni transfer Jesse Sekidika'nın, Galatasaray'ın Cuma günü Antalya'da başlayacak hazırlık kampına dahil olması bekleniyor.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:04 
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