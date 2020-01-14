Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı! - Son Dakika Spor

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!

6 saat önce

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray'ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya'ya geri dönüş hazırlığında.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!, System.String[]

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray'ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya'ya geri dönüş hazırlığında.


Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.


Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor. (Fanatik)

Yuto Nagatomo, Galatasaray, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:49 
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