Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray'ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya'ya geri dönüş hazırlığında.



Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor. (Fanatik)