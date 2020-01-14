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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberler | Nagatomo'nun yeni takımı!
6 saat önce
Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray'ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya'ya geri dönüş hazırlığında.
Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray'ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya'ya geri dönüş hazırlığında.
Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:49
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