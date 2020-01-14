Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!

6 saat önce

Galatasaray'da A takım kadrosuna alınmayan genç oyuncular bir bir kulüpten ayrılıyor.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!, System.String[]

Galatasaray'da A takım kadrosuna alınmayan genç oyuncular bir bir kulüpten ayrılıyor. Celil Yüksel'in ardından kaleci Batuhan Şen de kiralık olarak gitti.


20 yaşındaki genç kaleci 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.


Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki kaleci sezon sonuna kadar Trabzon ekibinde forma giyecek.


Batuhen Şen geçen sezon Boluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez Galatasaray forması giymişti. (Fanatik)

Galatasaray, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00 
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