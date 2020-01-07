Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri gitmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri gitmek istiyor - Son Dakika Spor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri gitmek istiyor

6 saat önce

Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri gitmek istiyor, System.String[]

Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. Nzonzi ile birlikte ismi gönderilecekler arasında geçen Seri'nin son Antalyaspor maçında sergilediği performanstan memnun kalan Fatih Terim, Fildişili orta sahayı takımda tutma kararı aldı. Ancak Seri'den Galatasaray'ı şok eden bir çıkış geldi. Lyon ile Napoli'den resmi teklifler alan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.


" Türkiye'deki futbola uyum sağlayamadım" diyen Seri, Nzonzi ile birlikte gönderileceğini düşündüğü için yedek kaldığı dönemde menajeri Franklin Mala'dan kendisine takım bulmasını istedi. İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lyon, Seri'nin şartlarını kabul ederken, oyuncunun bonservisine sahip Fulham da bu iki kulüpten gelen zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri kabul etti. Ancak Galatasaray Seri'yi göndermekten vazgeçtiği için görüşmeler tıkandı.


ASLAN 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR!


Hem Lyon hem de Napoli, Galatasaray'a Jean Mchael Seri için Fulham'a verdiği 1.5 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Fildişili oyuncu da uzun süreli sözleşme ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Lyon ya da Napoli'den gelen teklifi değerlendirip ikinci yarıya başlamadan ayrılmak istiyor. (Sabah)


Galatasaray, Fulham, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi
Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi? Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi

Son Dakika Haberleri
16:42 Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi - Son Dakika Spor
16:41 Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı - Son Dakika Spor
16:30 Burak Yılmaz: "Şampiyonluk şansımız çok yüksek" - Son Dakika Spor
16:28 2020 Dakar Rallisi - Son Dakika Spor
16:23 Zekeriya Alp: "Tek amacımız var; adil, tarafsız ve eşit mesafede olmak" - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor
15:11 Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri gitmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]