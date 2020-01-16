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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık...
7 saat önce
Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Transfer olacağı iddialarını yalanlayan Faslı yıldız, takımda kalacağını yazdı. Belhanda ayrıca hedefinin üst üste 3. şampiyonluk olduğunu ifade etti.
Gazeteci Manu Lonjon'a yanıt veren yetenekli oyuncu, "Bahse girerim Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:49
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