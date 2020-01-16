Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık... - Son Dakika Spor

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık...

7 saat önce

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Younes Belhanda açıkladı! Ayrılık..., System.String[]

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.


Transfer olacağı iddialarını yalanlayan Faslı yıldız, takımda kalacağını yazdı. Belhanda ayrıca hedefinin üst üste 3. şampiyonluk olduğunu ifade etti.


Gazeteci Manu Lonjon'a yanıt veren yetenekli oyuncu, "Bahse girerim Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." dedi.


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Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:49 
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