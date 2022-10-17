Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: "Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız" - Son Dakika
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Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: "Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız"

17.10.2022 16:12

Son dakika habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Heyeti ile birlikte Bartın’da yaptığı açıklamada; “Manisa Soma’dan Karaman Ermenek’ten tanıyoruz bu duyguyu biz. Kadersiz ölümlerin sebebisiniz. Neden mi? Siz işçilerimizin canını korumak için önlem almadınız” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Heyeti ile birlikte Bartın'da yaptığı açıklamada; "Manisa Soma'dan Karaman Ermenek'ten tanıyoruz bu duyguyu biz. Kadersiz ölümlerin sebebisiniz. Neden mi? Siz işçilerimizin canını korumak için önlem almadınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bartın Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Aysu Bankoğlu, Bartın İl Başkanı Selim Karakaş ve yirmi milletvekillinden oluşan CHP Heyeti, Bartın maden faciasının ardından CHP Bartın İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

"BU ACIYI SOMA'DAN KARAMAN'DAN TANIYORUZ"

"Kimi baba, kimi eş, kimi ana, kimi kardeş. Acı tanıdık bir acı, bildiğimiz bir acı. Zonguldak'tan, Kastamonu'dan biliyoruz. Manisa Soma'dan Karaman Ermenek'ten tanıyoruz bu duyguyu biz. Biz bu acıyı neden yıllardır bile bile yaşıyoruz? İnsan tecrübe ettiği bir acıyı yaşamamak adına neden önlem almaz. Üstelik bir kamu kurumu… Devlete bağlı bir kurum olarak neden gerekli tedbirler alınmaz? Bunun bir cevabı olmalı elbette.

Artık yitirilen canlar sonrası ölüm sessizliğine tahammülümüz yok. Koltuklarda önlem alamayan sorumluluk sahibi olmayan yöneticileri görmek istemiyoruz. Dün 'mesleğin fıtratında var' denildi. Bugün kader oldu aynı şey. Birçoğu 20'li yaşlarda gençlerimiz, göz göre göre yitirdiğimiz canlarımız.

Kadersiz ölümlerin sebebisiniz. Neden mi? Siz işçilerimizin canını korumak için önlem almadınız. Bu kader değil, olsa olsa cinayettir. Tam tanımı cinayettir bunun.

CHP olarak buradan söz veriyoruz ki bu olayın takipçisi olacağız. Pandemi döneminden bu yana 19 bin 564 emekçi iş kazası geçirdi. Önlem alındı mı? Hayır alınmadı. Son 20 yılda kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 artmışsa, 152 bin 698 kişi iş kazası geçirmiş 921 emekçi hayatını kaybetmişse elbette sorumlusu bu iktidar eninde sonunda bu halka hesap verecektir."

CHP Heyeti, açıklamanın ardından; hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

YORUMLAR
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Bartın haberi... Ermenekli madencilerin aileleri, Amasra'daki ailelerin acısını yüreğinde hissediyor Bartın haberi... Ermenekli madencilerin aileleri, Amasra'daki ailelerin acısını yüreğinde hissediyor
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: 'Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: "Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız" - Son Dakika
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