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Son Dakika | Gamze'nin annesi: "Çocuğumu öldürmüşler" - Son Dakika

Son Dakika | Gamze'nin annesi: "Çocuğumu öldürmüşler"

26.01.2022 12:34
Son Dakika | Gamze'nin annesi: "Çocuğumu öldürmüşler"

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Boynunun kırıldığı ortaya çıktı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze'nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze'nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.

Anne ve babası gözaltına alındı

Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze'nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

Gamze'nin annesi: "Kızımı öldürmüşler, yatağında ölü buldum"

Gamze'nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

Öte yandan, Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi. - MUĞLA

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Jandarma, Bodrum, Çocuk, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gamze'nin annesi: 'Çocuğumu öldürmüşler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Gamze'nin annesi: "Çocuğumu öldürmüşler" - Son Dakika
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