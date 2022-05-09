Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, bir balıkçı gemisinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Mfantsiman Bölgesi Polis Sözcüsü Enoch Tetteh Opata, yerel radyoya yaptığı açıklamada, hafta sonu 25 kişiyi taşıyan Çinlilere ait balıkçı gemisinin, Saltpond Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Kazanın ardından 16 kişinin kurtarıldığını aktaran Opata, "2 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 Çinli ve 6 Ganalı halen kayıp." dedi.

Opata, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.