Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Western bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Western bölgesindeki Beposo-Asemassa kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın ardından çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, olay yerine itfaiye ekibinin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gana'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika