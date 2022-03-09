Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı

09.03.2022 16:26
Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı

Son dakika haberleri: İZMİR'in Buca ilçesinde, İbrahim Dağ'ın (47) bir ganyan bayisinde tabancayla öldürüldüğü cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, İbrahim Dağ'ın (47) bir ganyan bayisinde tabancayla öldürüldüğü cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan E.Y.'nin (26) ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü itiraf etti.

Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına dün, saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan E.Y., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

E.Y., polisteki ifadesinden cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı
Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı
Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı
YORUMLAR
500
İstanbul'da polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si vurularak yakalandı İstanbul'da polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si vurularak yakalandı TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement