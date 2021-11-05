Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancasıyla Diyarbakır'da yakalanan sanık İbrahim Halil Ercan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" başta olmak üzere farklı suçlardan 16 yıl 6 aydan 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Ercan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 16 yıl 6 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve saldırıları hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, sanık Ercan'ın İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi.

İddianamede operasyonda 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır- Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Sarı'ya ait tabancanın şüphelinin üzerinden çıktığı ifade edilen iddianamede, PKK'lı teröristlerin şehit ettikleri ya da alıkoydukları güvenlik güçlerinin silahlarını gasbedip "başarı simgesi" olarak yanlarına aldıklarının bilindiği kaydedildi.

Sanığa ait dijital materyal ve cep telefonunda inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, teröristlere ait fotoğraf ve örgütsel dokümanın tespit edildiği bildirildi.

Evinin bahçesinde sığınak olduğu değerlendirilen çukur bulundu

Ercan'ın ailesiyle ikamet ettiği evin arka tarafındaki ahır bölümünde düzenli ve özenli şekilde kazıldığı belirlenen, içinde birkaç kişiyi ve malzemeleri saklayabileceği genişlikte ve derinlikte çukur bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Bir bütün olarak bakıldığında, şüphelinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarının saklanması, barınması veya terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerine karşı saldırıda kullanabilecekleri silah ve mühimmatı saklayabilmesi amacıyla sığınağı açtırmış olduğunun değerlendirildiği" görüşüne yer verildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar yer aldı:

"Şüpheli, PKK/KCK terör örgütünün amaçlarını bilerek ve bu amaçları benimseyerek terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket etmiştir. Şüphelinin iradesini örgüt iradesine bağladığı, örgütten gelecek talimatı yerine getirmeye hazır şekilde beklediği, eylemlerinin ideolojik sempati düzeyinde kalmadığı ve vahim niteliklerde bulunduğu, eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bulunmuştur. Şüpheli ile terör örgütü PKK/KCK arasında organik bağın kurulduğu anlaşılarak, terör örgütü PKK/KCK üyesi olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde ikametinde tehlikeli madde olduğu anlaşılan maddeleri bulundurarak, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi', 6136 sayılı kanun kapsamında yasak nitelikteki ateşli silah ve mermileri bulundurarak '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarını işlemiştir."

Bu arada iddianame dosyasında Gara'da şehit edilen Uzman Çavuş Sarı'nın silah görseline de yer verildi.

Tutuklu sanık İbrahim Halil Ercan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 16 yıl 6 aydan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.