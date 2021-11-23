Üye Girişi
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

23.11.2021 09:26
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bayburt'ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bayburt'ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Afet Konutları Sitesinde bulunan apartmanın bitişiğindeki garajda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışması yaptı.

Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi. - BAYBURT

Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"! Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı! 09:22 Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı! 09:08 "Aktör kumaşı zayıf" demişti! Cem Yılmaz'dan, Metin Akpınar'a yanıt geldi!
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

Son Dakika Haberleri
09:23 Rüyalarımıza reklam yerleştirecekler! Teknolojinin geldiği nokta"
09:21 Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı!
09:07 "Aktör kumaşı zayıf" demişti! Cem Yılmaz'dan, Metin Akpınar'a yanıt geldi!
09:06 Kaleci ısınmada sakatlanınca Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi
09:06 İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması!
08:58 Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler!
08:45 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
08:40 Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım gündem oldu
08:37 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!
08:35 IŞİD-Horasan'ın havale ağı Türkiye'deydi! ABD o isimlere yaptırım kararı aldı!
Üç Kuruş'ta çok konuşulacak sahne! Bahar ve Kartal evlendi Üç Kuruş'ta çok konuşulacak sahne! Bahar ve Kartal evlendi         
09:26
Rüyalarımıza reklam yerleştirecekler! Teknolojinin geldiği nokta" Rüyalarımıza reklam yerleştirecekler! Teknolojinin geldiği nokta"         
09:23
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı bulundu! Kayıp aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı bulundu! Kayıp aranıyordu!         
09:14
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 09:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement