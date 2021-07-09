Son dakika: Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Yılın Yatırım Lideri" seçildi

Garanti BBVA'nın Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Londra merkezli Environmental Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yatırım Ödülleri 2021 kapsamında "Yılın Yatırım Lideri Ödülü"ne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan pazarlarda sürdürülebilir yatırım konusuna liderlik eden yöneticilerle birlikte yeşil dönüşümün mümkün olduğuna dikkati çeken Environmental Finance jürisi Ebru Dildar Edin'i Türkiye'de sürdürülebilir yatırımı destekleyen erken ve öncü bir şampiyon olarak değerlendirdi.

Garanti BBVA'nın Türkiye'de uzun yıllara dayanan sürdürülebilir yatırım çalışmalarına liderlik eden Edin, gelişmekte olan bir pazarda sürdürülebilirlik konusunda dikkati çeken projelere imza attığı için ödül almaya hak kazandı.

Environmental Finance jürisi tarafından Türkiye'de erken sürdürülebilir yatırım konusunda etkili kişi olarak değerlendirilen Edin'in zorlu bir görev alanında üstün bir liderlik sergilediği belirtildi. Değerlendirmede ayrıca Edin'in sürdürülebilir yatırımın birçok boyutunda güçlü liderlik sağlaması ve somut sonuçlara yol açan iş birliği geçmişi etkili oldu.

"Sürdürülebilirlik yatırımlarımızı artırmaya kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak 15 yıldan fazla süredir, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve eşitsizliklerle mücadele konularında aldıkları inisiyatifler ve yenilikçi finansman modelleriyle, Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olduklarını belirtti.

Bu süre boyunca Garanti BBVA'da yürütülen her çalışmada etkin rol üstlenmenin ayrıcalığını yaşadığını ifade eden Edin, "Henüz çok kısıtlı bir şekilde kullanılan sürdürülebilirlik kavramı kurumsal sorumluluktan ibaret zannediliyorken, biz çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini iş modelimize 15 yıl önce entegre etmeye başladık. 2010 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi'ni hayata geçirdik. 2012'de de komite kararlarını uygulamak üzere Sürdürülebilirlik Ekibi'ni kurduk. Türkiye'den Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan tek banka olarak 40'tan fazla sürdürülebilir ürün ve hizmetimizle 51 milyar TL etki yatırımı sağladık. Dünya'da ilk kez uygulanmaya başlanan Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) yapısını oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, tüm bunların yanı sıra Garanti BBVA'nın Kadın Liderlik Programını hayata geçirerek 80'den fazla kadın yöneticiye mentorluk sağladıkları bilgisini verdi.

Bankanın üst yöneticilerinin 5'te 3'ünün kadın olmasının kendilerini mutlu ettiğini bildiren Edin, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz çalışmalarla da 5 yıldır Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alıyoruz. Bu çalışmaları yürüten ekibin bir parçası olarak Environmental Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yatırım Ödülleri 2021 kapsamında 'Yılın Yatırım Lideri' ödülüne layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Banka yönetimimiz başta olmak üzere bu ödülü almamı sağlayan çalışmaları hayata geçirirken yanımızda olan ve faaliyetlerimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de küresel trendleri yakından takip ederek sürdürülebilirlik yatırımlarımızı artırmaya kararlıyız."