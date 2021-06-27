Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de, bir kişinin cep telefonu ve 1500 lirasını gasbettikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin zorla ticari taksiye bindirildiğini görünce aracı takip etti.

Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan araçtaki müşteki A.G. ile şüpheliler K.U, M.M.E, M.C.C, H.Y. ve A.Y. polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan C.A. ve S.B.Y. de adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, silahla tehdit ettikleri A.G'nin cep telefonunu, kimliğini ve 1500 lirasını zorla aldığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.