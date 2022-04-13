Son dakika! Gasp şüphelisi, polisten kaçarken dereye atladı - Son Dakika
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Son dakika! Gasp şüphelisi, polisten kaçarken dereye atladı

13.04.2022 00:58
Son dakika! Gasp şüphelisi, polisten kaçarken dereye atladı

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı bir kadının cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken dere yatağına atladı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı bir kadının cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken dere yatağına atladı. Bacağı kırılan şüphelinin, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olay saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 2221 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket G. (35), Yenişehir Pazar Yeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekerek telefonunu gasp etti. Çevredeki vatandaşların üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Dereye atladı, bacağı kırıldı

Polis ekipleri ile gasp şüphelisi arasında yaya olarak yaşanan kovalamaca uzun sürmedi. Şüpheli Şevket G., polisten kaçmak ümidiyle yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atladı. Acı içerisinde kıvranan şüpheli için bölgeye sağlık ve 110 AKS ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bacağının kırıldığı öğrenilen Şevket G., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin buradaki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - İZMİR

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Yenidoğan, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gasp şüphelisi, polisten kaçarken dereye atladı - Son Dakika


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