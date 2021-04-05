Son dakika: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının pazar büyüklüğü 58 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 2020 yılı sonu itibarıyla gayrimenkul yatırım otaklıklarının (GYO) pazar büyüklüğü 58 milyar liraya ulaştı.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan "GYODER Gösterge - Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020 4. Çeyrek Raporu" yayınlandı.

Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yayınlanan rapora göre, konut satış adedi 2020'de 1 milyon 499 bin 316'ya yükselerek yıllık bazda en yüksek rakama ulaştı.

Aynı rekor 469 bin 740 adetle ilk satışlarda da yaşandı. Konut fiyatlarında en yüksek artış oranları kasımda görüldü. Yıllık değişim, konut fiyat endeksinde yüzde 29,97, yeni konut fiyat endeksinde ise yüzde 31,14 olarak gerçekleşti.

Aralık sonu itibarıyla konut kredisi hacmi 278,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Aralık'ta yüzde 56,5 seviyesindeyken, 2020 Aralık'ta yüzde 63'e yükseldi.

GYO Endeksi 2020'de yüzde 60 getiri sağladı

Geçen yıl BIST 100 Endeksi, yüzde 29 artarken, GYO Endeksi ise yüzde 60 getiri elde ederek 405 puandan 647 puana yükseldi ve seneyi rekor bir büyümeyle kapattı. Son iki yıllık getirilere bakıldığında ise GYO endeksinde yüzde 106'lık büyüme yaşandı.

GYO'ların piyasa değeri 58 milyar liraya ulaştı. Son çeyrek verileriyle 2020 yılı kurumsal yatırımcı oranı yüzde 47,29, yabancı yatırımcı oranı ise yüzde 13,91 oldu. 2020 yılı verileri son 3 yıldır 33 adette sabitlenen GYO'ların sayısının 2021 içerisinde artabilmesi için pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu yıl hastane, altyapı, veri merkezi gibi spesifik alanlarda yeni GYO'ların kurulup halka arz olması sektöre daha da derinlik kazandıracak.

Türkiye'de alternatif yatırım fonu pazar büyüklüğü 31 Aralık 2020 itibarıyla 11,7 milyar lira seviyesine ulaştı. İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış fonlar dahil olmak üzere toplam 47 gayrimenkul yatırım fonu yatırım aldı. Gayrimenkul Yatırım Fonu büyüklüğü bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 20 artarak 8,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Ofis pazarının geleceği değişiyor

Küresel salgın nedeniyle iş dünyası değiştikçe ofis pazarının geleceği de değişiyor. Bu değişiminin yanı sıra, 2021 ekonomisinde beklenen kısmi toparlanma doğrultusunda ofis pazarının, çalışma alanlarının yükselen yönlerine paralel olarak toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Geçen yıl sonunda İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kaldı. Dördüncü çeyrekte kaydedilen kiralama işlemleri yaklaşık 89 bin 514 metrekare olarak gerçekleşirken, 2020'de kiralama işlemleri toplamda 329 bin metrekare oldu. Dördüncü çeyrekte kaydedilen işlem hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla, benzer seviyede kaydedildi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düştü.

Aralık sonu itibarıyla Türkiye'deki mevcut alışveriş merkezi arzı, 447 alışveriş merkezinde, 13,6 milyon metrekare seviyesine geldi.