Son dakika! Gaz kaçağı olan binadaki 2 çocuğu, itfaiye kurtardı - Son Dakika

KAYSERİ'de gaz kaçağının olduğu binada, işe giden babanın evde tek başına bıraktığı küçük yaştaki Suriye uyruklu 2 kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki 4 katlı Kübra Apartmanı'nda meydana geldi. Gaz kaçağı kokusu alan bina sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, doğal gaz yetkililerinin yardımıyla mahalledeki doğal gaz vanasını kapattı. Ardından binaya gelen ekipler, 4'üncü katın balkonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen küçük yaştaki kız ve erkek iki kardeşin ağladığını duydu. Ekipler, zili çaldıklarında kapıyı açan olmayınca kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda itfaiye erleri, yangın merdiveni ile çıktıkları dairede çocukları kurtardı. Korkudan ağlayan çocukları polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuklara marketten aldığı oyuncak ve yiyecekleri verdi. Suriyeli çocukların annesinin Suriye'de yaşadığı, babasının ise organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Haftanın 6 günü çalışan babanın, her gün kapıyı çocuklarının üzerine kilitleyerek işe gittiği belirtildi. Çocuklar sakinleştikten sonra polis merkezine götürüldü.